Alunos do ISCSP contra Passos Coelho: “Afronta à transparência e à meritocracia”

Um abaixo-assinado contra a contratação de Pedro Passos Coelho para professor do ISCSP está a circular no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, de acordo com notícia avançada pelo Jornal de Negócios. De acordo com a edição online desta publicação, os autores deste abaixo-assinado justificam esta ação com “a materialização de uma afronta à transparência e à meritocracia” desta faculdade.

Os promotores deste abaixo-assinado realçam ainda que “a sua capacidade para lecionar aulas a discentes com um grau académico superior ao seu é altamente questionável”.

Pedro Passos Coelho vai dar aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, noticiou a “Visão” esta sexta-feira. O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD deverá integrar a equipa docente na área de Administração Pública.