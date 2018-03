Alunos de Motricidade Humana tentam evitar fecho dos cursos de Dança e Ergonomia

“Estes cursos são áreas únicas no país, ergonomia não há mesmo mais alternativas, nem nos politécnicos e são áreas que têm uma altíssima empregabilidade e que formam pessoas em áreas mais específicas”, disse à Lusa Catarina Canelas, aluna do curso de Dança desta faculdade e membro da “Comissão Motricitária”, o movimento de estudantes da faculdade que tem procurado evitar um desfecho que pode ser conhecido já na quarta-feira.

Depois de um protesto na segunda-feira, que juntou os alunos desta escola na defesa dos dois cursos, os estudantes preparam-se para nova manifestação, marcada para as 09:00, na FMH, uma hora e meia antes do início da reunião do Conselho de Escola, que se reúne para tomar uma decisão.

Outros órgãos de gestão da escola, como os conselhos pedagógico ou científico, também se reuniram para tentar deliberar sobre a matéria, mas, segundo Catarina Canelas, “não quiseram decidir nada, porque a base para decidir fechar os cursos tem a ver com motivos financeiros”, apresentados pela direção da faculdade em “gráficos com uma série de números” que levam a um cálculo que os estudantes dizem não ser rigoroso ou percetível.