Altri e F. Ramada impulsionam ganhos do PSI 20

A bolsa portuguesa negoceia esta segunda-feira, 26 de março, com sentimento positivo, numa altura em que os índices europeus transacionam em alta. A meio da manhã, o principal índice português, PSI 20, aprecia 0,26%, para 5.356,30 pontos, impulsionado pelas valorizações da Altri e da F. Ramada.

“O PSI 20 está de regresso aos ganhos, depois de as últimas duas sessões terem sido marcadas por fortes quedas”, afirma Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco Carregosa.

A Altri é a cotada que mais sobe, ao valorizar 1,91% para 5,340 euros. O trader da Gobulling nota que as ações da empresa têm vindo a valorizar nas últimas sessões, “apesar de o mercado ter estado fraco”. Também a papeleira Navigator está em alta, com uma subida de 1,145 para 4,794 euros, numa altura em que se regista uma subida do preço da pasta de papel.