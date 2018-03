Altri e EDP animam bolsa portuguesa

A bolsa portuguesa negoceia esta segunda-feira, dia 26 de março, com sentimento positivo, a meio da sessão. Apesar de os índices europeus estarem mistos, o principal índice português, PSI-20, aprecia 0,19%, para 5.352,63 pontos, impulsionado pelas valorizações da Altri e da EDP.

A Altri é a cotada que mais sobe, ao valorizar 2,48% para 5,370 euros. No início da manhã, a empresa de eucalipto também era a que mais avançava. Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco Carregosa, disse ao Jornal Económico que as ações da empresa têm vindo a valorizar nas últimas sessões, “apesar de o mercado ter estado fraco”.

A EDP está também a somar: 1,02% para 2,9670 euros. Ainda no setor da energia, a EDP Renováveis ganha 0,85% para 7,6950 euros, e a REN valoriza 0,24%. No setor do retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,24%, para 14.500 euros e a Sonae e a Sonae Capital avançam 0,09% e 0,11%, respetivamente.