Altice/Media Capital: Impresa reafirma oposição ao negócio

O presidente executivo da Impresa considerou hoje que “não há qualquer tipo de remédio que possa servir” ao negócio de venda do grupo Media Capital à Altice, reiterando a oposição ao negócio.

“A nossa posição é clara. Nós consideramos que esta operação não devia ser aprovada e, portanto, que não há qualquer tipo de remédio que possa servir para que esta operação possa mitigar os riscos”, disse Francisco Pedro Balsemão em declarações à agência Lusa.

Falando à margem do congresso mundial de jornalismo promovido pela World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) em conjunto com a Associação Portuguesa de Imprensa (API), no Centro de Cngressos do Estoril, o responsável notou que tem acompanhado este assunto “de forma muito ativa”, aguardando agora a decisão final da Autoridade da Concorrência (AdC).