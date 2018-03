Altice mandata Lazard e JP Morgan para vender torres de telecomunicações

A operadora de telecomunicações Altice mandatou os bancos de investimento Lazard e JP Morgan para assessorar a venda de cerca de 3.000 torres de telecomunicações em Portugal, apurou o Jornal Económico.

Tal como o Jornal Económico noticiou na edição de 16 de março, o grupo de telecomunicações pretende desfazer-se da maior parte das torres que detém em Portugal.

Na sexta-feira, o grupo confirmou esta informação, na apresentação de resultados anuais. “A Altice Portugal detém um portólio de cerca de 4.000 torres que alojam equipamentos que suportam os serviços de comunicações móveis. Deste universo, foram identificadas unicamente 3.000, que estão incluídas no portfólio de torres alienáveis do Grupo Altice, ou seja, 75% do parque”, referiu a Altice numa nota.