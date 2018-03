Altice vende 2.900 torres para se focar nas ‘telecoms’ e conteúdos

A operadora de telecomunicações Altice vai avançar com a venda de 2.900 torres de telecomunicações em Portugal, num negócio que poderá ser superior a 500 milhões de euros, apurou o “Jornal Económico”.

A operadora de telecomunicações mandatou os bancos de investimento Lazard e JP Morgan para negociarem com potenciais interessados na compra deste ativo, que é considerado non core.

O movimento era esperado no mercado e enquadra-se numa decisão tomada pelo grupo a nível europeu, de enfoque nos negócios das telecomunicações e dos conteúdos (em Portugal, com a anunciada compra da Media Capital, que aguarda luz verde da AdC), externalizando a gestão e a manutenção de infraestruturas não-essenciais, como é o caso das torres de telecomunicações.

Em Portugal, a Altice detém um total de 4.500 locais onde existem torres de telecomunicações. Deste total, foram colocadas à venda 2.900 torres, por serem consideradas não essenciais. As outras 1.600 não podem ser vendidas, por estarem relacionadas com as obrigações assumidas pela Altice no âmbito do SIRESP e da rede de Televisão Digital Terrestre.

Entre os interessados estarão vários grandes fundos que apostam em infraestruturas e empresas especializadas nesta área, que são atraídas por ativos que oferecem baixo risco e rendimento previsível.

Altice passa a ser a marca corporativa, mas Meo sobrevive

Esta semana, o presidente-executivo do grupo, Alexandre Fonseca, anunciou que a designação Altice passa a ser a marca única corporativa da operadora de telecomunicações em Portugal, mas mantendo as marcas Meo e Sapo como marcas comerciais. As marcas PT Empresas, Moche e Uzo também continuam, dada a sua importância no mercado nacional.

“Clarificámos a nossa identidade. Clarificámos a nossa marca. Somos Altice Portugal”, afirmou Alexandre Fonseca num jantar que teve lugar na passada terça-feira, em Lisboa.

“Temos muito orgulho no legado da Portugal Telecom e, por isso, vamos manter a marca Meo”, acrescentou.

EBITDA recua 6,7%

A Altice divulgou na quinta-feira à noite os seus resultados no último trimestre de 2017. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Meo recuou 6,7%, para 245 milhões de euros, enquanto as receitas diminuiram 1,8%, face a igual período de 2016, para 536 milhões de euros.

As contas da Altice indicam que, excluindo o impacto regulatório, o lucro teria caído 1,1%. Por outro lado, estes resultados dizem respeito a um novo perímetro de atividade (incluindo serviços de apoio e excluindo negócio de voz internacional), pelo que no antigo modelo, a queda teria sido de 5,2%.

