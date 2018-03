Altice: trabalhadores esperam que Silva Peneda traga “maior abertura ao diálogo social” na empresa

O secretário-geral do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (Sindetelco) espera que a escolha do ex-presidente do Conselho Económico e Social (CES) José Silva Peneda para integrar o conselho de relações laborais da Altice, traga uma maior abertura ao diálogo social na empresa.

Em declarações ao “Jornal Económico”, José António Arsénio diz que “Silva Peneda tem o currículo e a experiência necessária para trazer diálogo social à empresa. Está habituado a lidar com ambas as partes – trabalhadores e administração – e esperamos que não se limite a servir de veículo de transmissão de factos consumados pela Altice”.

“Estamos disponíveis a discutir soluções e contamos com o conselho de relações laborais para fazer o mesmo”, afirmou.