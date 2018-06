Altice reclama dívida de 8 milhões à Nowo

A Altice exige à Nowo o pagamento de cerca de oito milhões de euros, devido ao incumprimento do acordo de pagamentos de uma dívida antiga, apurou o Jornal Económico. A Altice poderá avançar com uma ação para cobrar este montante, colocando assim forte pressão na Nowo, numa altura em que esta desafia as maiores telecoms ao garantir os disputados direitos de transmissão televisiva dos jogos da Champions e da Liga Espanhola.

Em causa está uma dívida antiga relativa ao aluguer de circuitos e à prestação de serviços de interconexão e portabilidade, com um valor inicial de 4,1 milhões de euros. Em janeiro de 2016, as duas empresas assinaram um acordo que previa o pagamento da referida dívida em tranches, com uma primeira parcela de 25% a ser paga em janeiro de 2018.