Altice reafirma “compromisso” e “financiamento” para comprar a TVI

A Altice garante que não vai voltar atrás na intenção de comprar o grupo Media Capital, em que se inclui a TVI. O jornal Expresso noticiou este sábado que o negócio poderia estar em risco, mas a empresa francesa nega e “reafirma o compromisso de aquisição do grupo Media Capital”, como “parte integrante da estratégia enquanto grupo económico e empresarial”.

“A Altice tem assegurado, desde o dia da assinatura do compromisso de aquisição da Média Capital, o financiamento necessário à realização desta operação, estando esse financiamento completamente garantido e disponível a ser utilizado no momento da conclusão da mesma, o que é, obviamente, do conhecimento das partes e entidades competentes no âmbito deste processo”, explicou a empresa em comunicado.

Um dos entraves à conclusão do negócio, segundo o Expresso, seria a existência de uma long stop date. Isto significa que o acordo de aquisição da Media Capital pela Altice à Prisa (assinado em julho de 2017 e fixado no dia 13 de abril de 2018) poderia ficar efeito, caso uma das partes o denuncie. A causa para uma denúncia poderia prender-se com o facto de a Autoridade da Concorrência ainda não ter tomado uma decisão, ao fim de nove meses.