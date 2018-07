Altice processa a rival NOS em 27 milhões de euros

Há uma nova batalha judicial entre a Altice e a NOS. Na semana passada, a MEO deu entrada com uma ação judicial milionária contra a operadora liderada por Miguel Almeida. No total, a Altice exige uma indemnização de 26,7 milhões de euros, por alegadas irregularidades na passagem de 136 mil clientes do MEO para a NOS.

A informação consta do portal Citius e foi confirmada pelo Jornal Económico junto de fontes do mercado. A ação deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa no passado dia 6 de julho e diz respeito a alegadas portabilidades indevidas, bem como por custos logísticos e de validação.