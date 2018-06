Altice Portugal reitera a sua posição de liderança do 5G roadmap em Portugal

A Altice, dona da PT, alinhada com a agenda estratégica da União Europeia (UE) definida para o 5G, reitera a sua posição de liderança do 5G roadmap em Portugal já iniciado há mais de um ano, e prepara-se agora para “uma demonstração em ambiente de rede comercial e com terminal pré-comercial 5G, a funcionar na banda dos 3,6 GHz, com recurso a um equipamento 5G da Huawei, que alcançará velocidades na ordem dos 1,5Gbps”, diz a empresa em comunicado.

Já está a ser preparada a evolução da sua rede e dos serviços para o novo paradigma associado ao 5G, “envolvendo a evolução das componentes core da rede para ambiente de virtualização e evoluindo as atuais redes fixas e móveis para endereçar múltiplas necessidades, desde as comunicações pessoais ao uso massivo da IoT e comunicações de elevada criticidade e baixa latência”, lê-se na nota de imprensa.

O investimento da Altice Portugal no 5G posicionou-a para a liderança, através da Altice Labs, do consórcio para a implementação do 5G em Portugal, que beneficia do apoio do COMPETE 2020, “consubstanciado num conjunto de fundos comunitários da EU no âmbito do Portugal 2020”, adianta a empresa liderada por Alexandre Fonseca.