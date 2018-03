Altice Portugal reage a comunicado da ANACOM

A Atice Portugal reage com “surpresa” à divulgação feita hoje pela Autoridade Nacional de Comunicações em relação ao número de clientes afetados pelos incêndios e ainda sem serviço de telecomunicações, “dado esta entidade, ao longo de todo este processo desde a data dos incêndios, nunca o ter feito com a regularidade que se exigia”, afirmou a empresa em comunicado.

Por outro lado, a Altice Portugal releva ainda que tendo sido feito o disclosure dos números, não se tenha também divulgado o número total de clientes afetados que ascendeu a cerca de meio milhão de pessoas, clientes de todos os operadores.

“Ao longo de todo o processo de reconstrução de redes e religação de serviços, foi a Altice Portugal a única que sempre atualizou a informação e a divulgou de forma transparente à opinião pública por considerar que esta era de interesse público.

À data de hoje, estão em processo de religação poucas centenas de pessoas, o que corresponde a apenas 0,3% do total de clientes afetados, estando estas pessoas, na sua maioria, servidas por meios alternativos de comunicação da Altice Portugal, e ainda assim assumindo a viabilidade de religação. Estes são números que são atualizados dia a dia, em função das religações que estão a ser efetuadas no terreno e de acordo com a disponibilidade dos próprios clientes para as efetuar.

Assim, a Altice Portugal reafirma que a vasta maioria dos clientes afetados viu os seus serviços repostos no espaço de poucos dias após a ocorrência dos incêndios, subsistindo, neste momento, situações de clientes de rede fixa sem serviço reposto, a maior parte dispersos e em zonas remotas e isoladas.

A conclusão do processo de reposição dos serviços envolve o contacto efetivo com o cliente, a concordância deste e sua disponibilidade, o que só por si motiva atrasos por razões variadas, desde dificuldades em contactar com os clientes ou em acordar os agendamentos para a reinstalação dos serviços, até à recusa da solução tecnológica que a MEO oferece para reposição dos serviços.

As operações de reposição dependem, igualmente, da verificação de condições climatéricas que possibilitem os trabalhos no terreno em segurança, facto este que tem sido constantemente colocado em causa pelas intempéries sentidas nas várias regiões afetadas.

De sublinhar ainda que a própria ANACOM, também em declarações divulgadas pela comunicação social, reconhece que as necessidades urgentes das populações, na sequência dos incêndios de 2017, poderiam ter sido satisfeitas no âmbito do serviço universal do serviço fixo de telefone, contratado pelo Estado português ao operador concessionário do serviço”.