Altice quer vender antenas móveis em Portugal e França. Negócio pode render 2,5 mil milhões

A Altice chegou a acordo relativamente à venda de participações nos negócios de torres de telecomunicações em França e em Portugal sendo que a contrapartida inicial será de 2,5 mil milhões de euros, divulgou a Altice Portugal em comunicado.

“Como parte da transação, a Altice Europe irá criar uma das maiores empresas de torres de telecomunicações (TowerCo) da Europa, que inclui a TowerCo #1 em França”, pode ler-se na informação divulgada à imprensa pela Altice.

As duas transações, uma vez realizadas, irão gerar recursos financeiros significativos para a Altice Europe e, de acordo com a Altice, “vão ao encontro do compromisso já assumido de desalavancagem e gestão do balanço do Grupo”.