Altice Portugal apresenta a robot “mais popular do mundo” como nova embaixadora

A Altice Portugal anunciou hoje uma campanha “inovadora” de comunicação que vai contar, para além de CR7, com novo rosto: o robot “mais popular de sempre e mais avançado a nível da inteligência artificial, a Sophia, naquela que é a sua primeira participação mundial num filme publicitário”, anunciou a marca.

“Esta campanha pioneira visa sensibilizar os consumidores para a capacidade de a tecnologia do MEO melhorar a vida das pessoas destacando as valências humanas em contra ponto com temas atuais, como os robots e a inteligência artificial poderem vir a substituir o homem nas suas mais variadas tarefas. Neste contexto, a marca MEO assume uma nova atitude, mais personalizada e envolvente, materializando a força de transformar a forma de comunicar através da tecnologia traduzida na nova assinatura MEO humaniza-te“, esclarece a marca em comunicado.

(em atualização)