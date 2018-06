Altice Portugal abre candidaturas para a terceira edição do IoT Challenge

A PT Empresas, marca da Altice Portugal vocacionada para o segmento empresarial, abriu o período de candidaturas para a terceira edição do IoT Challenge, um certame tecnológico que desafia as startups e as empresas das áreas de machine-to-machine (M2M) e Internet of Things (IoT) a desenvolverem novas soluções inovadoras de IoT, com conectividade NarrowBand-IoT (NB-IoT).

A partir dos serviços de IoT da PT Empresas Conectividade Gerida e IoT Place, “os candidatos poderão criar as suas próprias soluções de IoT, de forma rápida, escalável e flexível”.

A solução a desenvolver, com potencial para vir a integrar o portefólio de produtos e serviços de IoT da PT Empresas, deverá enquadrar-se nas áreas de Smart Cities, Indústria 4.0 e Mobilidade. As startups e empresas devem inscrever-se até dia 3 de Julho.