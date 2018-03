Altice investiu 1,2 mil milhões de euros em Portugal desde 2015

Altice investiu 1,2 mil milhões de euros em Portugal nos últimos três anos, garantiu esta terça-feira o presidente-executivo da operadora de telecomunicações. Alexandre Fonseca, que falava numa conferência de imprensa de apresentação de novos produtos e serviços da empresa, destacou que o investimento feito em infraestruturas ascendeu a 400 milhões de euros.

Entre os projetos desenvolvidos, apontou o investimento feito no maciço central da Serra da Estrela e no data center da Covilhã.

No domingo passado, a Altice arrancou com a infraestruturação de fibra ótica de última geração do Maciço Central da Serra da Estrela. Segundo a operadora, o projeto inédito no país pretende ligar seis concelhos da região (Seia, Manteigas, Fundão, Covilhã, Gouveia e Oliveira do Hospital), garantindo o acesso destas populações a tecnologia de última geração, algo que nunca aconteceu em várias décadas.