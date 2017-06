Altice e Media Capital já prestaram esclarecimentos à CMVM

A CMVM pediu esclarecimento às entidades emitentes nacionais sobre a notícia difundida pela Bloomberg há dois dias de que a Altice estaria a estudar lançar uma oferta pela Media Capital, a dona da TVI. A Bloomberg citava fontes ligadas ao processo e salvaguardava que ainda não há uma decisão tomada. Esta é a segunda vez, em menos de um ano, que é noticiada uma potencial proposta de compra da dona da PT pela dona da TVI.

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários pediu imediatamente esclarecimentos aos emitentes, confirmou ao Jornal Económico o regulador do mercado, quando as ações da Media Capital dispararam. Os contatos com os responsáveis de ambas as empresas foram feitos ontem, soube o Jornal Económico. O facto de até agora não ter havido um comunicado ao mercado é revelador de que não foi confirmado à CMVM qualquer facto relevante.

‘É a segunda vez, em menos de um ano, que é noticiada uma eventual compra da empresa que controla ao canal de televisão TVI pelos donos da PT Portugal. O presidente da PT Portugal chegou a admitir interesse em conteúdos, mas as negociações para a compra da TVI nunca foram confirmadas.