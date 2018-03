Altice diz que acusação da NOS sobre alegada fraude é “grave e gratuita”

A Altice recusou comentar diretamente a acusação feita por Miguel Almeida, CEO da NOS, sobre uma alegada fraude nas zonas afectadas pelos incêndios de 2017, em cooperação com o Governo e a Anacom, e que terá afetado 250 mil lares. No entanto, questionada sobre que comentário faz à entrevista do CEO da NOS ao Expresso, fonte oficial da Altice afirmou ao Jornal Económico que a empresa não irá reagir formalmente, mas adiantou que considera “irresponsável e preocupante o ataque grave e gratuito feito ao Governo Português e ao próprio regulador”.

O presidente da NOS afirmou ao ‘Expresso’ que não tem mais de dois ou três clientes sem comunicações nas zonas afectadas pelos incêndios de 2017, e apontou para uma empresa associada à PT/Altice. “Há uma fraude com a qual os governos e a Anacom têm pactuado”. disse.

A fonte oficial da Altice respondeu que “estranha-se que recebendo do Estado e, portanto, dos contribuintes, quase dez milhões de euros pelo contrato de serviço universal , apenas tenha responsabilidade por dois ou três clientes”.