Altice define marca única corporativa, mas mantém Meo e Sapo

A Altice passará a ser a marca única corporativa da operadora de telecomunicações em Portugal, mas mantendo as marcas Meo e Sapo como marcas comerciais, anunciou a empresa esta terça-feira.

Em comunicado, a Altice explica que “as marcas comerciais locais, assentes na sua forte notoriedade e reconhecimento pelo mercado, continuarão a comunicar e a promover ofertas e experiências inovadoras”.

Esta decisão é anunciada ao mesmo tempo que a Altice uma box portátil, sem fios, uma nova interface de TV e também um novo interface na relação com os clientes, a partir da plataforma Meo.

A nova box, “permite uma instalação mais fácil e rápida, com a possibilidade de ser transportada de divisão em divisão da casa”, explica a Altice.

As funcionalidades da nova interface de TV não são explicadas, mas a empresa anuncia que chegará “em breve” a casa de todos os clientes MEO Fibra e ADSL.

Quando à nova “Experiência Digital de Cliente”, será “acessível através do novo self care My MEO, desenvolvido para uma experiência ubíqua, em qualquer equipamento com a mesma experiência e com capacidades de video chating únicas”.

Para promover estas novas capacidades, a Altice promove uma campanha de comunicação que contará com a participação do futebolista Cristiano Ronaldo, que tem sido a principal figura da comunicação da marca Meo, e também com o robot Sophia.

A Altice refere que “esta campanha pioneira visa sensibilizar os consumidores para a capacidade de a tecnologia do Meo melhorar a vida das pessoas destacando as valências humanas em contra ponto com temas atuais, como os robots e a inteligência artificial poderem vir a substituir o homem nas suas mais variadas tarefas”.