Altice dá tolerância de ponto para trabalhadores assistirem ao Portugal-Marrocos

Os trabalhadores da Altice Portugal vão ter tolerância de ponto esta quarta-feira, entre as 13h e as 15h, para poderem assitir ao segundo jogo da seleção nacional no Mundial da Rússia, o Portugal-Marrocos, que se joga no Estádio Luzhinki a partir das 13h, em Moscovo.

“No âmbito do Mundial de Futebol 2018 em que, como sabem somos patrocinadores oficiais da Seleção nacional, o Comité Executivo decidiu, num ato de gestão discricionário, dar tolerância de ponto a todos os colaboradores amanhã, dia 20 de junho, entre as 13h e as 15h, para que possam assitir à vitória da Seleção Portuguesa sobre a Seleção Marroquina”, lê-se numa nota enviada aos trabalhadores da Altice Portugal, a que o Jornal Económico teve acesso.

A Altice Portugal, um dos patrocinadores oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), justifica a medida pelo reconhecimento “que certos momentos pelas sua força, simbolismo e tradição têm de ser celebrados”, por um lado, e porque “assim se consegue fomentar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoa”.