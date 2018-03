Altice avança com infraestruturação de fibra ótica no Maciço Central da Serra da Estrela

A Altice Portugal arranca hoje, domingo, com o seu mais recente investimento na infraestruturação de fibra ótica de última geração do Maciço Central da Serra da Estrela.

Segundo a operadora, com este projeto, considerado inédito no nosso país, pretende ligar seis concelhos da região, designadamente, Seia, Manteigas, Fundão, Covilhã, Gouveia e Oliveira do Hospital, garantindo o acesso destas populações a tecnologia de última geração, algo que nunca aconteceu em várias décadas.

Os autarcas dos seis concelhos que vão beneficiar desta infraestruturação marcam presença no Centro de Interpretação da Serra da Estrela, na cerimónia que marca o início do ‘deployment’ de fibra ótica de última geração. Entre os convidados estão o Vice-Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o representante da Associação Nacional de Freguesias, a Presidente da CCDR do Centro, Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia, deputados municipais, empresários e associações empresariais da região, representantes da sociedade civil e do Turismo do Centro.