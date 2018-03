Altice afirma-se confiante na conclusão da compra da Media Capital

A Altice continua confiante de que vai concluir o processo de compra da Media Capital, apesar de a Vodafone ter anunciado que interpôs uma providência cautelar para suspender a intervenção da Autoridade da Concorrência no processo, disse ao Jornal Económico fonte próxima da operadora de telecomunicações.

“A Altice está confiante de que vai levar o processo a bom porto, porque acredita na sua transparência e na independência da Autoridade da Concorrência, que não cede a pressões”, disse a mesma fonte.

A Altice anunciou, a 14 de julho, um acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital – que detém a TVI, televisão líder do mercado português –, numa operação avaliada em 440 milhões de euros.

O anúncio do negócio gerou críticas, com os operadores concorrentes da Meo a acusarem a empresa de origem francesa de pôr em causa a concorrência no mercado e, mesmo, a democracia. O negócio já registou um parecer negativo, não vinculativo, emitido pela Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações, e um parecer inconclusivo dado pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, cujos membros não chegaram a consenso sobre a operação.

A operação está a ser analisada pela Autoridade da Concorrência, que decidiu iniciar uma investigação aprofundada por considerar que há “fortes indícios de entraves à concorrência”.

Vodafone diz que está em causa o pluralismo

Esta quarta-feira, na Assembleia da República, o presidente executivo da Vodafone Portugal anunciou que a empresa interpôs esta semana uma providência cautelar a pedir a “suspensão da eficácia da intervenção da Autoridade da Concorrência (AdC)” sobre a compra da Media Capital pela Altice Portugal.

Mário Vaz fez estas declarações na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda exatamente sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal.

A Vodafone entende que a ERC tomou mesmo uma posição sobre o negócio e que foi uma posição negativa. O então presidente da ERC, Carlos Magno, considerou que não existiu consenso entre os membros para uma posição, apesar de dois votos contra o negócio, entre os três membros a que estava reduzido o conselho. Magno defende que as decisões da ERC devem ser tomadas por um mínimo de três elementos.

Para a Vodafone Portugal, há uma “decisão clara” da ERC, que devia ter sido considerada.

Em resposta, fonte próxima da Altice Portugal, em declarações ao Jornal Económico, contestou a posição e apelou ao bom senso. “Esta notícia de uma providência cautelar, no nosso entender, revela alguma falta de bom senso e ultrapassa claramente os limites do razoável”, disse.

Mário Vaz disse no Parlamento que não acredita que “haja remédios suficientes para colmatar os efeitos negativos” resultantes de uma eventual compra da Media Capital pela Altice Portugal e defendeu que o negócio põe em causa o pluralismo.