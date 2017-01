O primeiro-ministro, António Costa, foi ontem ao briefing do Conselho de Ministros tentar pôr um ponto final na polémica que dura há mais de duas semanas sobre a redução da Taxa Social Única (TSU), medida acordada na concertação social (à exceção da CGTP) e chumbada quarta-feira no Parlamento com os votos do BE, PCP, PEV e do PSD.

Sem surpresas, António Costa atirou primeiro às “tentativas de intriga política” do PSD e anunciou como alternativa a medida que mais consenso reúne entre os parceiros do Governo e as confederações patronais: uma redução no Pagamento Especial por Conta (PEC).

O montante mínimo que as empresas pagam de PEC será reduzido em 100 euros e haverá uma descida de 12,5% no remanescente da coleta de cada empresa. Segundo o primeiro-ministro, a medida vai beneficiar 122 mil empresas e terá um impacto orçamental idêntico ao que se previa com a redução em 1,25 pontos percentuais na TSU, de cerca de 40 milhões de euros. Já em 2019, o PEC será substituído por um novo regime simplificado, disse António Costa.