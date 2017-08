Alteração na época das inundações fluviais é culpa do aquecimento global, revela estudo

Os rios europeus estão a inundar na primavera, o que representa uma antecipação para as regiões ocidental e nordeste e um atraso na região do Mar do Norte e em parte da costa mediterrânea, segundo revelam os dados divulgados, em comunicado, pela American Association for the Advancemente of Science, editora da revista científica Science, noticia a Lusa.

Os dados apontam ainda que as principais mudanças ocorreram na Europa Ocidental, ao longo da costa do Atlântico Norte, desde Portugal a Inglaterra, onde metade das estações hidrométricas assinalaram, num período de 50 anos, uma antecipação das inundações fluviais de no mínimo duas semanas.

Na origem desta antecipação pode estar a natureza do terreno e a sua capacidade de reter a humidade, segundo apontam os autores do estudo, que foi realizado com base em dados recolhidos de mais de 4,200 estações hidrométricas provenientes de 38 países europeus, entre os anos de 1960 e 2010, posteriormente comparados face à quantidade de chuva, a temperatura do ar e a humidade do solo.