Presidente da Federação de Golfe: “Alteração ao regime do IVA iria contribuir para manter competitividade”

Como é que a prática do golfe está a crescer em Portugal e a inserir-se no designado turismo de negócios?

Em 2017 o número de praticantes federados cresceu 8% face a 2016, sendo um dos países que mais cresceu em termos percentuais. Este crescimento assentou, em grande parte, nos escalões mais jovens, precisamente aqueles em que a Federação Portuguesa de Golfe mais apostou.

Em termos globais, incluindo o turismo de golfe, registaram-se, em 2017, perto de 2 milhões de voltas de golfe, o que significa um crescimento na ordem dos 4%, no mesmo período. Isto é resultado de um trabalho muito estruturado por parte dos operadores de golfe nacionais que têm tido a capacidade de se manter na liderança neste setor.

É importante referir que cerca de 420 mil estrangeiros visitam anualmente o país para jogar golfe e geram cerca de 120 milhões de euros de receitas diretas.

O golfe é hoje uma indústria que contribui ativamente para a promoção de Portugal enquanto destino turístico de excelência, colabora no combate aos custos com a sazonalidade e cria milhares de postos de trabalho.

O turismo de negócios, tal como ele é hoje entendido, tem especificidades próprias que, para já, não incluem o golfe nos seus programas. No entanto muitos destes turistas, que têm contacto com o nosso país, acabam por regressar propositadamente para jogar golfe.

Hoje, temos instalações de golfe de norte a sul de Portugal Continental, na Madeira e nos Açores, o que faz com que tenhamos uma oferta cada vez mais diversificada apresentando unidades hoteleiras de qualidade bem próximas dos campos de golfe. Pensamos que este é um factor fundamental para atrair este tipo de turistas quando o tempo livre é, normalmente, limitado.

De que forma é que o golfe em Portugal está a suscitar o interesse das empresas de forma a colocar esta modalidade na rota do turismo de negócios?

O golfe é um produto fundamentalmente exportador e deve ser tratado como tal. Portugal tem de ser um país competitivo numa arena que conta com uma competição feroz por parte de destinos estabelecidos e emergentes.

No que aos campos de golfe diz respeito temos uma oferta muito vasta e de qualidade superior, apresentando um leque de produtos turísticos complementares únicos, reunindo quase todas as condições para crescermos em todas as vertentes.

Quando digo quase todas, falo, naturalmente, da questão do IVA aplicado ao golfe que penaliza, exclusivamente, a indústria do turismo de golfe. Como referi, estamos num ambiente de elevada concorrência, o que é salutar, mas são necessárias medidas urgentes no que à redução do IVA diz respeito.

Esta alteração ao regime de IVA aplicada à prática do golfe iria contribuir para que Portugal se mantivesse competitivo em termos de preço, por um lado e, por outro, que se efetuassem investimentos na requalificação das instalações com uma clara aposta na qualidade de todos os serviços ligados à prática da modalidade e, consequentemente, potenciar a criação de emprego com o aumento da procura e oferta de qualidade.

O que procuram as empresas quando pretendem inserir esta modalidade numa visita de negócios ao nosso país?

O golfe é uma modalidade desportiva com mais de 60 milhões de praticantes em todo o mundo e cujo perfil é muito atrativo para as empresas que queiram comunicar através desse segmento.

A proximidade dos campos de golfe dos principais centros urbanos / negócios é um factor crítico de sucesso, pois o tempo disponível por parte de uma pessoa que viaja em negócios é limitado.

Outro factor prende-se com a qualidade dos campos bem como as instalações que os equipam. O perfil deste segmento é, normalmente, exigente e procura obter experiências únicas e de qualidade. Nesse sentido, tanto Lisboa como o Porto, estão numa situação muito atrativa para este mercado que cresce exponencialmente.

De que forma é que o golfe em Portugal tem vindo a crescer ao nível da atração de marcas e patrocínios?

Ao nível dos patrocínios, para as atividades internas, existe uma clara evolução com especial incidência nos últimos dois anos.

A Federação Portuguesa de Golfe tem procurado desenvolver uma estratégia de atração de patrocínios que assenta no desenvolvimento de produtos e eventos que se adequam às necessidades de comunicação das empresas. Abandonámos o modelo de patrocínio generalista à Federação.

Desta forma foi possível garantir um retorno superior para as marcas que a nós se associam, bem como potenciar a relação das marcas com os consumidores em momentos chave da nossa atividade. A ativação das marcas no decorrer dos nossos eventos são cada vez mais presentes e procuradas.

Ao nível dos grandes eventos internacionais ainda sentimos alguma dificuldade em captar a atenção das “big brands”. Regra geral, são eventos com orçamentos muito elevados tendo, fundamentalmente, uma projeção mediática internacional, o que de certa forma pode ser limitadora para a generalidade das marcas que não operam de forma global.

Os grandes eventos internacionais ainda têm uma dependência financeira muito elevada dos apoios do estado, o que não deixa de fazer sentido, nomeadamente por parte do Turismo de Portugal, que é o principal patrocinador de eventos desportivos internacionais, com o objectivo de cimentar a nossa posição enquanto um destino turístico em geral e para o desporto em particular. E o golfe é uma modalidade única para a promoção e divulgação da marca Portugal.

Como é que o golfe tem vindo a atrair patrocínios e de que forma é que este interesse tem vindo a crescer nos últimos anos?

É preciso assegurar que as marcas sintam o retorno do seu investimento e que pode ser medido de duas formas: a primeira, pelo retorno relativo à exposição das marcas nos canais de comunicação, onde a televisão tem, naturalmente, um papel fundamental e a segunda prende-se com a potenciação da relação das marcas com os consumidores.

Esta última obriga a que estes eventos se realizem cada vez mais perto dos grandes centros urbanos de forma que o acesso aos mesmos seja rápido e facilitado por parte dos convidados das marcas.

Estamos perante uma oportunidade de desenvolver uma estratégia de médio-longo prazo para grandes eventos internacionais de golfe, acomodando o melhor de dois cenários: a exposição mediática da principal região de golfe do país e a potenciação da relação das marcas com os consumidores com a realização de eventos nos grandes centros urbanos.

É fundamental que Portugal, enquanto o melhor destino de golfe do Mundo, caminhe no sentido de organizar eventos de golfe que se coadunem com essa posição. Para isso, é necessário desenvolver uma estratégia de médio-longo prazo que culmine com um torneio do European Tour enquadrado na Rolex Series.