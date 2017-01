Alteração ao PEC é a alternativa à redução da TSU

Segundo adiantou ao Jornal Económico o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, depois do chumbo da Taxa Social Única (TSU) esta tarde no Parlamento, o Governo vai mesmo avançar com alterações ao Pagamento Especial por Conta (PEC).

Após o chumbo da redução da TSU no Parlamento, o primeiro-ministro recebeu hoje os parceiros sociais em São Bento e, segundo Arménio Carlos, António Costa disse que a solução passa pelo PEC, embora não tenha explicado os contornos da medida.

“O primeiro-ministro disse-nos que a proposta passa pelo PEC mas não aprofundou se vai ser redução, eliminação, ou seja, não aprofundou os contornos”, contou o dirigente da central sindical. O que garantiu é que “não tem outra medida e que é o PEC”.

A proposta será discutida com os parceiros sociais “e não está previsto nenhum novo acordo, mas sim encontrar uma solução para as micro e pequenas empresas e não para compensar as empresas pela evolução do salário mínimo”, adiantou Arménio Carlos.

Questionado se, sem a redução da TSU, a CGTP poderia voltar atrás assinar o acordo, Arménio Carlos considerou que “o acordo está feito, quem assinou, assinou e quem não assinou, não assinou”.

O acordo firmado em dezembro na concertação social contou com as confederações patronais e com a UGT. Já a CGTP ficou de fora por ser contra a redução da TSU.