Altares de São João chegam ao Funchal

Os altares de São João chegam esta quarta-feira à cidade do Funchal. O programa de festas prolonga-se até 24 de junho com animação prevista entre as 16h00 e as 22h00 no município da Madeira.

A abertura dos altares de São João realiza-se esta quarta-feira mas a festa não vai ficar por aqui. A animação vai percorrer as ruas do Funchal, até 24 de junho, e inclui actividades em locais como a Travessa dos Reis, Rua da Conceição, Rua da Figueira Preta, Rua do Frigorífico, Rua da Cooperativa Agrícola e a Praça do Carmo.

Entre as ofertas estão performances de rua, atuações de grupos folclóricos, tunas, grupos de fado, e ainda marchas populares.