Alojamento Local: Homing reforça proximidade junto dos proprietários

Com o objetivo de “trazer para o retalho esta temática sobre a qual ainda existem dúvidas”, para além de dar a conhecer a marca e o modelo de gestão, a Homing, marca 100% nacional de gestão de Alojamento Local (AL), está a promover uma ativação de marca, no centro comercial Amoreiras, e surge ainda com mais novidades no âmbito da inovação e tecnologia.

Ao longo deste mês, refere Tomás Azeredo Perdigão, marketing manager da Homing, em comunicado, a empresa irá dispor de um ‘pop up store’ que será uma extensão da loja do Largo do Rato e que pretende esclarecer os proprietários sobre a atividade do AL. Para além da ação promocional no centro de Lisboa, a marca lançou um novo site responsivo e com funcionalidades user friendly’. A nova assinatura de marca, no site e nas plataformas digitais, é “Turning Portugal into a love affair”.

No capítulo da inovação e tecnologia, a empresa recorda que os apartamentos que gere contam com um sistema inovador e seguro de ‘self-check-in’, “proporcionando uma experiência fácil e simples para os hóspedes, sem o risco para os proprietários de perda de chaves”, reforça ainda.