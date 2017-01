Almaraz: Bruxelas admite pedir esclarecimentos a Espanha

Bruxelas mostrou-se hoje disponível para “clarificar a situação” do aterro nuclear na central de Almaraz com Espanha e “chamar a atenção” para as obrigações previstas na legislação comunitária em matéria de segurança nuclear, avança a Lusa.

Enrico Brivio, porta-voz do Ambiente da Comissão Europeia, disse que ainda não recebeu a queixa portuguesa mas caso aconteça “a Comissão irá analisá-la e poderá decidir contactar Espanha para clarificar a situação e chamar a atenção para as obrigações previstas na legislação da União Europeia”, citado pela Lusa.

Garantido que “a segurança vem sempre em primeiro lugar”, o porta-voz afirmou que a instituição europeia “está a par das preocupações manifestadas pelas autoridades portuguesas” e que ainda que todos os países sejam livres de incluir a energia nuclear “todos têm de aplicar os mais elevados padrões de segurança” na gestão de resíduos.