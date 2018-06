Almaça defende paridade dos regimes estatutários entre ASF, CMVM e Banco de Portugal

Na Conferência Anual do Centro de Investigação em Regulação e Supervisão do Setor Financeiro (CIRSF), na sessão de abertura, José Almaça, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), defendeu “a paridade dos regimes estatutários entre as três autoridades de supervisão financeira”.

Aproveitando o fórum para dar a sua visão da reforma da supervisão financeira que o Governo quer levar a cabo. José Almaça defendeu a manutenção quer dos três supervisores – ASF, CMVM e Banco de Portugal – quer do “núcleo essencial das respetivas áreas de atribuições”.

“O mesmo acontece com a proposta de designação de uma autoridade responsável pela supervisão macroprudencial de composição paritária alargada às três autoridades de supervisão financeira”. Esta autoridade tem de ser, segundo o presidente da ASF, “autonomizada de autoridade simultaneamente responsável pela supervisão microprudencial de um dos sectores financeiros”.

Em resposta ao trabalho do Grupo liderado por Carlos Tavares, José Almaça diz que a ASF formulou críticas ao documento. “A ASF sustentou que a supervisão do setor segurador e dos fundos de pensões carece de independência institucional do seu supervisor”, pois, diz, “este é o modelo que melhor se adequa às necessidades do setor”.

José Almaça defende a estabilidade do atual modelo institucional da supervisão dos seguros – “o qual, com ligeiras mudanças, se mantém desde 1982”. O presidente da ASF diz que a estabilidade do modelo de supervisão dos seguros “tem-se revelado uma mais-valia e, até prova em contrário, uma melhor solução”.

Mas apesar de defender a estabilidade também apresentou “um conjunto de soluções que contribuiriam para um reforço significativo do atual modelo”. A ASF defende o reforço de atribuições e competências, bem como dos instrumentos e dos meios do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros [CNSF] e a “garantia da independência, da paridade e da flexibilidade de gestão dos recurso pelas autoridades de supervisão financeira”.

Mostrando se disponível para ajudar o Governo na Reforma da Supervisão Financeira, disse que “qualquer reforma, seja dos modelos institucionais de supervisão, seja do enquadramento jurídico que, em cada atividade, essa supervisão adota, beneficiará tanto da estabilidade com que os decisores políticos a perspetivem, como de uma ponderação séria e fundamentada dos custos e benefícios de abandonar cada um dos enquadramentos que atualmente enformam a supervisão financeira”.

Almaça promete que a ASF vai acompanhar os desenvolvimentos macroeconómicos e financeiros globais, pois é preciso “um equilíbrio entre estabilidade dos modelos e a necessidade de responder a desafios constantemente novos”.

José Almaça destacou dois desafios regulatórios: o anteprojeto de transposição da Diretiva sobre distribuição de seguros que terá como consequência a revisão do regime jurídico de acesso e exercício da atividade de mediação de seguros. Implica um alargamento dos requisitos em matéria de qualificação profissional, idoneidade e deveres de conduta a todos os vendedores de seguros, incluindo mediadores.

O outro desafio refere-se aos trabalhos relativos à transposição da Diretiva sobre a atividade e a supervisão das instituições, ao nível da realização de planos de pensões profissionais. “Pretende-se reforçar a boa governação, a prestação de informações aos participantes dos planos e a transparência e segurança desses planos de pensões profissionais”. Entre os aspetos mais significativos o novo quadro legal visa facilitar as atividades transfronteiriças e as transferências transfronteiras de planos de pensões, “mediante a clarificação dos procedimentos relevantes e a eliminação de obstáculos desnecessários”.