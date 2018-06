Alibaba tomba 4,6% com guerra comercial a apontar para as tecnológicas chinesas

O Departamento do Tesouro dos EUA estará a preparar um plano para impedir que empresas com mais de 25% de capital chinês adquiram participações em firmas do setor da “tecnologia industrialmente significativa”, segundo noticiou este domingo o Wall Street Journal. A notícia penalizou as tecnológicas, com a Alibaba a ser penalizada na abertura de Wall Street.

“As notícias de que Donald Trump se prepara para restringir o investimento chinês nos EUA caíram mal junto dos investidores”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados do MTrader, do Millenium BCP.

As empresas chinesas listadas em mercados dos EUA estiveram entre as cotadas mais transacionadas nas negociações que antecipam a abertura do mercado. Às 14h30, a Alibaba afundou 4,60% para 192,72 dólares, enquanto o índice tecnológico Nasdaq cai 1,16% para 7.603,74 pontos.