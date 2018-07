Aliança Portuguesa de Blockchain assina parcerias com congéneres de Espanha e do Brasil

A Aliança Portuguesa de Blockchain assinou parcerias internacionais com as suas congéneres de Espanha, a Alastria, e do Brasil, a Blockchain Brasil.

No âmbito dos protocolos assinados com cada uma das entidades, as partes poderão desenvolver projectos de investigação, aceleração e consultoria em conjunto, realizar eventos e cursos educacionais junto de startups, empresas, empreendedores e entidades governamentais e a partilha de informações sobre o estado da adopção da tecnologia nos seus respectivos países. "Este é mais um passo para colocar Portugal como um dos principais países no desenvolvimento da tecnologia Blockchain", explicou Rui Serapicos, da Aliança Portuguesa de Blockchain. "Tanto a Alastria, em Espanha, como a Blockchain Brasil têm inúmeros projectos nos seus países para dinamizar a tecnologia e são, em vários pontos, exemplos para o que Portugal pode alcançar". De relembrar que, para além da Alastria e da Blockchain Brasil, a Aliança Portuguesa de Blockchain também já assinou acordos de parceria com a Nordic Blockchain Association e a Israeli Blockchain Association.