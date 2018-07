Algum rigor, por favor

A Autoridade Tributária (AT) divulgou as Estatísticas do IRC para 2014/2016. Oportunidade para mais uns títulos e comentários na imprensa diária, que não primam pelo rigor. Por exemplo: “Um terço das empresas não paga IRC. Seriam o dobro se não fosse o PEC” (Diário de Notícias, 25JUN18); “Uma em cada três empresas não paga IRC” (O Jornal Económico, 22JUN18).

A primeira confusão é identificar-se o universo empresarial em Portugal – 1.196 mil empresas1 (INE/2016) – com as empresas que fazem Declaração de IRC, 440 mil (AT/2018). Logo, é muito maior o número de empresas que não pagam IRC, porque pagam impostos das suas actividades empresariais (muitas com pessoal ao serviço), por outras vias, nomeadamente do Regime Simplificado na Declaração Modelo B do IRS. A segunda confusão é não perceber que o PEC (Pagamento Especial por Conta) é um pagamento de IRC. Aliás, tantas vezes pago a taxas superiores aos 21% fixados.

Este é o resultado de uma leitura, no mínimo, esquemática e “aritmética”. Não tem em conta a realidade e a natureza do tecido empresarial português, como o domínio absoluto das microempresas (96%). Esquece-se que a “lógica económica” dominante, numa percentagem muito elevada das cerca de 815 mil empresas individuais, isto é, 68% (815.167 em 1.196.102) do universo empresarial, e mesmo de muitas sociedades que são microempresas (88%, 335.844 em 380.935), não é o lucro, mas o posto ou postos de trabalho criados e a obtenção dos respectivos salários. (As 815.167 empresas individuais têm ao seu serviço cerca de 900.000 trabalhadores, ou seja, em média não se chega aos dois trabalhadores por empresa, ou, o que é o mesmo, a sua imensa maioria tem um trabalhador…).