“Algo está errado nas competições europeias”. Fosso de milhões está a matar o futebol do ‘Velho Continente’?

O recente estudo do CIES – Observatório do Futebol mostra que o fosso entre os colossos do futebol europeu e os clubes fora das cinco ligas mais importantes da Europa, está a aumentar. Para se ter uma noção, só o Manchester City gastou 878 milhões de euros para ter o plantel atual e o Paris Saint Germain investiu 808 milhões de euros para garantir os jogadores que tem no plantel atualmente (ver infografia). Perante estes valores, coloca-se a questão: poderá uma equipa portuguesa continuar a aspirar a conquista de uma prova europeia ou este fosso está a matar a competitividade no futebol da ‘Velho Continente’? O Jornal Económico falou com o jornalista e comentador Rui Pedro Braz que traça três desafios aos grandes do futebol português.

Perante os muitos milhões de euros gastos pelos colossos europeus, o que sobra para as equipas portuguesas?

Aquilo que aconteceu esta temporada ao SL Benfica e ao FC Porto na Liga dos Campeões não deixa de ser sintomático e preocupante e é parte do que está a acontecer à competitividade entre as equipas portuguesas e os grandes da Europa. Isto aconteceu no passado, noutras circunstâncias, mas aconteceu: os ‘grandes’ de Portugal serem goleados por outras equipas europeias. O problema é se isto acontecer de forma mais sistemática, ou seja, se este desfasamento entre as forças que existem noutros campeonatos e a força do campeonato português passar a ser uma prática comum e não um ato isolado. Na última década e meia tivemos muitas equipas portuguesas a chegar a finais europeias, o que é demonstrativo de que Portugal tem capacidade. Primeiro, isso acontece cada vez mais na Liga Europa, a segunda competição europeia, e não na Liga dos Campeões; segundo: Portugal tem vindo a perder pontos, nos últimos anos, no ranking de ligas europeu. Estivemos no top 5 e agora já estamos a sentir dificuldades para aguentar a sétima posição do ranking europeu, com os custos que isso tem na presença das equipas portuguesas na Europa.