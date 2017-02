Algarve vai ter 23 novos hotéis

Estão previstos 23 novos projetos hoteleiros para o Algarve, para os quais foram emitidos pré-certificados energéticos nos últimos dois anos.

Destas 23 unidades hoteleiras, 13 serão resultado de novas construções, enquanto os restantes dez respeitam a projetos de reabilitação.

Estes dados foram avançados pela publicação especializada ‘Confidencial Imobiliário’, após uma análise dos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE – Agência para a Energia em 2015 e 2016, os quais permitiram perceber as intenções de investimento em desenvolvimento imobiliário.

A ‘Confidencial Imobiliário’ avança ainda que “os novos hotéis em ‘pipeline’ são, na sua maioria, relativos a projetos de três ou menos estrelas, verificando-se que apenas seis unidades das 23 previstas têm 4 ou mais estrelas”, a crescentando que nesta última classificação, duas unidades situam-se em Lagos e as restantes quatro distribuem-se por Lagoa, Loulé, Portimão e Silves.

“Em termos de dimensão, destacam-se dois projetos com mais de 5.000 metros quadrados, em particular um previsto para Portimão, com cerca de 5.600 metros quadrados, e outro em Silves, com 5.100 metros quadrados), assim como outros dois com cerca de quatro mil metros quadrados cada, um para Lagoa, outro para Loulé).

“A ‘Confidencial Imobiliário’ dá ainda nota de que, entre estes quatro hotéis de maior dimensão, três resultam de construção nova e têm quatro ou mais estrelas. A outra unidade de dimensão maior diz respeito a uma intervenção de reabilitação, tendo uma classificação de três ou menos estrelas”, avança um comunicado da revista, hoje divulgado.