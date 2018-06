Algarve paga quase o dobro do previsto na lei para garantir médicos

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve está a pagar quase o dobro do previsto na lei para atrair médicos para a região, especialmente no período do verão. Os especialistas contratados para prestar serviço no Algarve chegam a receber cerca de 50 euros por hora, o que excede largamente os valores tabelados e fica acima do que ganha um médico no topo da carreira, avança o jornal “Diário de Notícias”.

Ortopedia, anestesiologia, ginecologia/obstetrícia e cirurgia geral são algumas das especialidades mais carenciadas nos hospitais do Algarve, em que os valores pagos aos profissionais contratados são mais elevados. A Ordem dos Médicos alerta que há casos de profissionais de diferentes partes do país que põem férias nesta altura do ano para irem trabalhar para a região.

“Com ordenados miseráveis, é normal que muitos médicos aproveitem estas alturas para ganhar um pouco melhor”, afirma Guilda da Ponte, dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (FNAM), reconhecendo que as situações em que se paga acima do que está previsto na lei passaram de “exceção a norma”, tendo em conta as “miseráveis condições de trabalho” a que este profissionais estão sujeitos.