Algarve e Lisboa recebem novos cursos de direção hoteleira

Segundo esclarece a ADHP, em comunicado, a decisão de avançar com uma nova ronda dos Cursos de Especialização Hoteleira (CEDH), surge em resposta à constante procura, sendo que os mesmos são “fruto da experiência de mais de 30 anos de realização dos cursos de graduação em direção hoteleira”, reforça a entidade. Estes cursos já envolvem centenas de diretores e futuros diretores de hotel, e os seus conteúdos são regularmente atualizados de modo a corresponder às exigências e dinâmica do mercado hoteleiro e do comportamento do consumidor.

Ainda sobre os CEDH, Raúl Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP, sublinha que se inserem na estratégia da associação, sendo que o foco é apostar, cada vez, mais nos conhecimentos e formação dos seus membros. “Estas formações têm sido consideradas uma excelente ferramenta de progressão no mercado de trabalho, em áreas que vão desde o marketing e vendas ao F&B”, acrescenta. Em seu entender, o sucesso da iniciativa também não é surpreendente: “o bom momento que o setor do Turismo português atravessa eleva não só a procura e oportunidades de investimento como o nível de exigência pedido aos trabalhadores do setor, o que requer uma constante inovação e evolução de competências”.