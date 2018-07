Alexandre Lourenço: “Se não forem feitas mais contratações e reforçado o orçamento os hospitais vão continuar a acumular dívidas”

Para o presidente da Associação Portuguesa de Administração Hospitalar, Alexandre Lourenço, em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios, as 2000 contratações feitas para este mês não são suficientes para dar resposta à mudança das 40 para as 35 horas acrescentando que se não for reforçado o orçamentos para os hospitais estes “vão continuar a acumular dívida e atrasos nas prestações de cuidados de saúde”.

“Se não existir reforço dos orçamentos o que vai acontecer é o aumento das dívidas aos fornecedores”, alerta Alexandre Lourenço em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

Alexandre Lourenço refere que existe um fornecedor em que “nunca estará em causa” nos seus pagamentos que é “os profissionais que estão nos hospitais”.