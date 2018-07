Alexandre Fonseca: “Leilão do 5G não pode servir para financiar reguladores”

O presidente executivo (CEO) da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, defendeu esta quarta-feira que a nova tecnologia 5G “não pode servir de ferramenta para financiar reguladores”, numa alusão ao leilão de espectro que a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) pretende realizar.

Na terça-feira, a Anacom comunicou que os trabalhos para a libertação da faixa de frequência de 700 megahertz (MHz) tiveram início e que os operadores de telecomunicações têm até 30 de junho de 2020 para concretizar a mudança de frequências, com vista à implementação do 5G em Portugal.

“É daqueles pontos que a indústria, como um todo, tem abordado de forma unânime o tema do 5G do ponto de vista do leilão de espectro. Nós não podemos uma vez mais cair na tentação de ver o leilão de espectro 5G como uma ferramenta de financiar reguladores”, disse Alexandre Fonseca à margem da primeira demonstração em ambiente de rede comercial e pré-comercial da tecnologia 5G, com material da Huawei, que teve lugar esta quarta-feira na sede da Altice, em Lisboa.