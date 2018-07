Alertas sobre arroz ‘Dana’ obrigam a intervenção da Autoridade das Atividades Económicas

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) viu-se forçada a intervir para travar informações veiculadas nas redes sociais sobre a qualidade do arroz oriundo do Paquistão da marca ‘Dana’.

Esta não é a primeira vez que a marca é alvo de alertas partilhados pelos cibernautas. Ainda no início do ano, proliferou nas redes sociais espanholas a informação de que o arroz teria sido retirado do mercado por contaminação de excrementos de insetos.

Em relação à informação que circula nas redes sociais sobre o arroz oriundo do Paquistão com a marca ‘DANA’, a ARAE garante que não tem qualquer informação nomeadamente no sistema internacional de alertas sobre géneros alimentícios RASFF.