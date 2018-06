Alerta Deco: Isenção de taxas moderadoras para vítimas de incêndios é válida só um ano e apenas em alguns concelhos

A isenção das taxas moderadoras para as vítimas dos incêndios de junho e outubro é válida apenas durante um ano, a contar desde a data da atribuição. E só pode ser prolongada a pedido da vítima e depois de reavaliado o seu estado de saúde, alerta a Deco que dá conta que medida não se aplica a todos os concelhos. Saiba aqui quais são os concelhos abrangidos.

As vítimas dos incêndios de junho e de outubro do ano passado, desde o passado dia 15 de maio, estão isentas do pagamento de taxas moderadoras na saúde e passaram a ter dispensa gratuita de medicamentos. Mas a Deco/Proteste alerta que a medida é válida apenas durante um ano e só para alguns concelhos.

A isenção das taxas moderadoras para as vítimas dos incêndios de junho e outubro foi publicada a 14 de maio em Diário da República, entrando em vigor no dia seguinte.

O diploma prevê que o horizonte temporal da medida (um ano, a contar desde a data da atribuição) pode ser prolongado por solicitação da vítima e depois de reavaliação das autoridades.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) alerta que “a medida é válida durante um ano e só para alguns concelhos”.

As vítimas dos incêndios do ano passado têm direito, desde 15 de maio, a acompanhamento gratuito no Serviço Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde determinou que os afetados, física ou mentalmente, pelos incêndios ficam isentos do pagamento de taxas moderadoras, têm acesso gratuito a medicamentos, produtos tópicos e ajudas técnicas e, também, a transportes não urgentes para fazer tratamentos ou exames de diagnóstico.

Segundo a Deco, estes apoios abrangem os seguintes concelhos: Alcobaça, Arganil, Arouca, Aveiro, Braga, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Carregal do Sal, Castelo de Paiva, Castro Daire, Celorico da Beira, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Góis, Gouveia, Guarda, Leiria, Lousã, Mangualde, Marinha Grande, Melgaço, Mira, Monção, Mortágua, Nelas, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Pinhel, Pombal, Resende, Ribeira de Pena, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Seia, Sertã, Tábua, Tondela, Trancoso, Vagos, Vale de Cambra, Vieira do Minho, Vila Nova de Poiares, Viseu, Vouzela.

A isenção deve ser requerida junto das administrações regionais de Saúde (ARS) do Norte e do Centro, que vão identificar e validar o estatuto de vítima dos incêndios florestais.