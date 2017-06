Alerta Deco: Atenção às burlas com arrendamento de casas de férias

A Deco, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, alerta os portugueses para os cuidados a ter para evitar burlas com arrendamento de casas de férias, sobretudo na Internet.

Em declarações à agência Lusa, Ingride Pereira, jurista do gabinete de apoio ao consumidor da Deco, frisou que “Todos os anos no verão recebemos dezenas de queixas relacionadas com burlas no arrendamento de casas de férias”.

Por forma a evitar estas situações, a Deco aconselha, em primeiro lugar, a tomar smepre uma atitude desconfiança relativamente aos “anúncios nas redes sociais ou em sites que não são conhecidos”.