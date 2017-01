Alerta. Chuva forte pode causar inundações

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta quinta-feira, um ‘Aviso Amarelo’ para Castelo Branco e Portalegre devido à chuva forte, elevando para nove, o número de distritos com este alerta para a precipitação. Na quarta-feira, o IPMA tinha emitido ‘Aviso Amarelo’ para os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja e Faro devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte. Esta quinta-feira, o Instituto alargou o aviso a Castelo Branco e Portalegre, também por causa da chuva.

Em Lisboa, Leiria, Setúbal e Santarém o aviso vai estar em vigor entre as 9h e as 15h desta quinta-feira, e em Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro entre as 11h e as 21h de hoje.

O IPMA colocou ainda os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob ‘Aviso Amarelo’ devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora na faixa costeira e agitação marítima, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros.