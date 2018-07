Alemanha: tribunal permite que herdeiros tenham acesso a conta do Facebook

Um tribunal alemão abriu um precedente que pode fazer jurisprudência: decidiu que os pais de uma rapariga que morreu aos 15 anos podem ter acesso completo à sua conta do Facebook. O motivo é ponderoso: existe a suspeita de que a jovem terá cometido suicídio, e os pais não se conformam por não saberem a verdade, suspeitando que podem haver pistas sobre a matéria na rede social.

A decisão abre muitas questões de privacidade na era do digital, mas o juiz foi buscar inspiração ao tempo da caneta e do papel, em que o problema nem sequer se colocava: os pertences dos desaparecidos estavam ali – a não ser que tivessem sido destruídos (o que também deixava de ser um problema) – para serem lidos.

Se as cartas podem ser herdadas, também o acesso às contas nas redes sociais pode passar para as mãos dos herdeiros. É este um dos argumentos do Tribunal Federal de Karlsruhe para justificar a decisão tomada esta quinta-feira.