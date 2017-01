Alemanha é “obstáculo” para acordo de comércio entre EUA e Europa

A administração Trump considera que a Alemanha é o principal obstáculo para um acordo de comércio entre os EUA e a Europa, revela o jornal espanhol Expansión.

A administração liderada pelo republicano acusa a Alemanha de beneficiar de um euro “muito subestimado para explorar os EUA” e os seus parceiros europeus, segundo o Financial Times. Além disso, “toma por mortas as negociações do Tratado Transatlântico”.

Quase ninguém escapa às críticas do atual presidente norte-americano, desta vez é a Alemanha o alvo.