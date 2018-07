Alemanha: ministro ‘dissidente’ desiste da demissão

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, anunciou esta noite que não irá renunciar ao cargo que ocupa no governo de Angela Merkel, depois de várias horas de negociação com a chanceler alemã. Na base do entendimento está, segundo os meios de comunicação, um acordo para que o governo desenvolva esforços para acabar com a imigração ilegal que chega à Alemanha através da fronteira com a Áustria e a colocação em prática de controlos mais rígidos nas fronteiras alemãs.

Segundo as agências noticiosas, Angela Merkel congratulou-se com a obtenção do acordo entre a CDU e os bávaros da CSU. Horst Seehofer, que também lidera a CSU, disse que “após intensas discussões entre a CDU e a CSU, chegámos a um acordo sobre como podemos evitar a imigração ilegal na fronteira entre a Alemanha e a Áustria”. Seehofer falava à imprensa que se concentrava à porta da sede da CDU em Berlim, onde decorreram as demoradas negociações ao longo de parte substancial da tarde.

Aparentemente, ambas as partes tiveram de ceder qualquer coisa. Merkel estava contra a vontade de Seehofer fechar as fronteiras à imigração, enquanto o ministro do Interior queria que a Baviera se mantivesse à margem da permanência no seu território de imigrantes ilegais, mas Merkel defendeu um acordo com a União Europeia.