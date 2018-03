Alemanha: Ifo Business Climate Index para o setor de serviços cai em março

O sentimento entre os prestadores de serviços alemães enfraqueceu ligeiramente mais uma vez este mês de março.

O ifo Business Climate Index para o Setor de Serviços caiu para 109,7 pontos em março, o que compara com 110,6 pontos em fevereiro, marcando sua terceira queda sucessiva.

Também as avaliações feitas pelos alemães são de que o atual clima de negócios caiu face ao pico recorde do mês passado, e os prestadores de serviços alemães também reduziram um pouco suas expectativas otimistas dos negócios. Muitos prestadores de serviços, no entanto, planeiam aumentar os preços.

O atual clima dos negócios dos fornecedores de serviços de TI desenvolveu-se de forma muito positiva graças a um aumento na procura. As expectativas de negócios também melhoraram significativamente e os forncedores de serviços de TI prevêem aumentar consideravelmente o recrutamento.

As empresas de transporte continuam muito satisfeitas com o curso do negócio, embora ligeiramente abaixo da satisfação manifestada recentemente, e agora esperam que a situação melhore nos próximos meses.

O indicador do clima de negócios para as agências de viagens e operadores turísticos caiu pelo terceiro mês consecutivo. Embora as avaliações da situação atual dos negócios deste setor continuem muito boas, as expectativas deterioraram-se acentuadamente nos últimos meses.