Alemanha elege presidente “anti-Trump”

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Frank-Walter Steinmeier foi eleito este domingo presidente da Alemanha. A eleição, que resulta de uma assembleia especial do parlamento alemão em vez de voto popular, não foi surpreendente já que o alemão era apoiado pelo partido SPD e pelos democratas-cristãos liderados por Angela Merkel.

Eleito na primeira volta, Steinmeier teve 931 votos a favor de um total de 1,260. O cargo é sobretudo de honra, sendo que o presidente da Alemanha tem autoridade moral no país, mas o poder é detido pelo governo e pelo parlamento. O novo presidente irá iniciar funções a 18 de março, sucedendo assim a Joachim Gauck, de 76 anos. O anterior presidente tinha anunciado em junho do ano passado que não se ia recandidatar devido à idade avançada.

Frank-Walter Steinmeier tem 61 anos, é licenciado em Direito e entrou na política sendo chefe de gabinete do mentor, o ex-chanceler Gerhard Schroeder. Entre 2005 e 2009, Steinmeier foi ministro dos Negócios Estrangeiros, um cargo que voltou a ocupar em 2013 e que abandona agora. Em 2009, concorreu contra Angela Merkel pela liderança do SPD, mas obteve o pior resultado da história do partido.