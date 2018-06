Alemanha é o principal mercado do Porto do Funchal, cresce 47,4%

A nacionalidade alemã foi a mais representadas a nível dos passageiros em circulação no Porto do Funchal durante o primeiro trimestre. Pela infraestrutura portuária passaram 101.459 passageiros o que representa em termos homólogos um crescimento de 47,4%.

Depois da Alemanha veio a Grã-Bretanha com 48.238 passageiros a passarem pelo Porto do Funchal. Estes dois países são os mercados mais representados daqueles que passaram pela estrutura portuária madeirense.

Os Estados Unidos da América são o terceiro maior mercado para o Porto do Funchal mas muito distante do desempenho alcançado pela Alemanha e Grã-Bretanha. Os norte-americanos trouxeram um fluxo de 4.671 passageiros.

O Reino Unido registou um crescimento de 11,2% e os estados unidos subiram 96,9%.

A Europa é o continente mais representando com 168.876 passageiros seguido pela América com 10.582. No total o Porto do Funchal recebeu 182.663 passageiros o que representa uma subida de 31,2%.